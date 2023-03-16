Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibini 74-49 yendi.
Sarı-kırmızılı takımın final yolunda büyük bir avantaj elde ederken, rövanş karşılaşması 23 Mart Perşembe günü Venedik'te yapılacak.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5. dakikasını 8-2 üstün geçtiği ilk periyodu 14-10 önde bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan Umana Reyer, yakaladığı 10-2'lik seriyle 15. dakikada 20-16 öne geçti. Galatasaray Çağdaş Faktoring pota altında bulduğu sayılarla farkı eritirken, konuk ekip soyunma odasına 25-24 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, hücumda da pota altında sayı bularak 27. dakikada 39-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe 45-36 önde girdi.
Son periyoda da etkili oyununu taşıyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 38. dakikanın hemen başında farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Kalan sürede de üstün performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 74-49 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular, galibiyet sevincini trübündeki taraftarlarıyla paylaştı.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Petr Hrusa (Çekya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Jelena Tomic (Hırvatistan)
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 8, Prince 10, Nacickaite 14, Stevens 9, McCowan 21, Jurjane 2, Pelin Bilgiç 8, Pulvere, Meltem Yıldızhan 2
UMANA REYER: Yasuma, Santucci 9, Delaere 1, Shepart 20, Kuier 6, Villa 11, Pan 2, Madera, Cubaj, Fassina
1. PERİYOT: 14-10
DEVRE: 24-25
3. PERİYOT: 45-36
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.54 Santucci (Umana Reyer)