İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7814
  • EURO
    20,2066
  • ALTIN
    1132.76
  • BIST100
    4728.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında evinde konuk ettiği UNI Györ'ü 64-54 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi
ABONE OL

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Macaristan ekibi UNI Györ'ü 64-54 mağlup etti.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 78-61 kazanan sarı-kırmızılı ekip son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray son 16 turunda Kızılyıldız-BLMA eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maç 26 Ocak, rövanş karşılaşması ise 1 Şubat'ta oynanacak.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Andrea Bongiorni (İtalya)

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Pelin Bilgiç 2, Prince 13, McCowan 16, Stevens 14, Nacickaite 9, Tuğçe Canıtez 2, Pulvere 3, Merve Uygul, Meltem Yıldızhan 5

UNI GYÖR: Bach 2, Dubei 11, Mompremier 14, Oroszova 2, Nagy 4, Weninger 12, Dombai 5, Torok, Williams 4

1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 32-32

3. PERİYOT: 44-38

  • galatasaray çağdaş faktoring
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  • UNI Györ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.