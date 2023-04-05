Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'na veda etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi LDLC ASVEL'e 95-56 yenildi.

Turnuvada ilk kez finale çıkan LDLC ASVEL ile kupayı 2009 ve 2018'de müzesine götüren Galatasaray, Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Johannes ve Williams'ın etkili olduğu ilk çeyreği 27-19 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyotta yanlış şut tercihlerini sürdüren Galatasaray, hücumda bir türlü ritmini bulamadı. LDLC ASVEL, kenardan oyuna girip yüzde 100 isabetle oynayan Jocyte ve Ciak'ın katkısıyla soyunma odasına 50-28 önde gitti.

Çok sayıda pas hatası yapan ve top kaybeden sarı-kırmızılılar, rakip oyuncular Johannes, Williams ve Dietrick'i de yavaşlatamayınca LDLC ASVEL, 3. çeyrekte farkı 32 sayıya (72-40) çıkardı.

Sahadan 95-56 galip ayrılan LDLC ASVEL, rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Rövanş maçı, 12 Nisan Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Astroballe

Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Cecilia Toth (Macaristan), Marek Kukelcik (Slovakya)

LDLC ASVEL: Johannes 25, Dietrick 14, Williams 20, Chartereau 11, Gruda 6, Ciak 4, Quevedo 9, Jocyte 6

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 9, Prints 11, Nacickaite 9, Stevens 6, McCowan 12, Jurjane 9, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 27-19

Devre: 50-28

3. Periyot: 72-40

Beş faulle oyundan çıkan: 38.00 McCowan (Galatasaray Çağdaş Faktoring)