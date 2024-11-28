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  • Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında 40 sayı farkla galip
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında 40 sayı farkla galip

FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında sahasında Çekya'nın KP TANY ekibini konuk eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, rakibini 110-62 mağlup etti.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 01:14 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında 40 sayı farkla galip
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Çekya'nın KP TANY ekibini 110-62 yendi.

Grupta çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilias Karpanos (Yunanistan), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Konstantinos Marinakis Megaklis (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz 6, Göksen Fitik 13, Ayşegül Günay 3, Ayşe Cora 8, Jisu Park 12, Derin Erdoğan 7, Meltem Yıldızhan 5, Zandalasini 11, Fraser 22, Vanloo 4, Li 19

KP TANY: Svatonova 6, Eva Kopecka 1, Malikova 9, Sotolova 12, Vondrackova 5, Vesela 2, Anezka Kopecka 8, Galickova 15, Travnickova 2, Svarcova 2

1. Periyot: 28-18

Devre: 58-40

3. Periyot: 85-49

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • KP TANY
  • FIBA Avrupa Kupası

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