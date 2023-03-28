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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-61 mağlup etti.

AA28 Mart 2023 Salı 20:18 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-61 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde ederken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise 19. kez mağlup oldu.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Burak Aktaş

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 6, Prints 5, Büşra Akbaş 13, Stevens 10, McCovan 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Meltem Yıldızhan 15, Tuğçe Canıtez 5, Jurjane 4, Devran Tanaçan, Merve Uygül, Miray Balotu

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Landrum 10, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Modiri 9, Feray Dalkılıç 5, Weaver 18, Mısra Albayrak, Nisa Yalçın 4, Eylül Minez

1. PERİYOT: 28-18

DEVRE: 47-36

3. PERİYOT: 72-46

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