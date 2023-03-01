İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8839
  • EURO
    20,1233
  • ALTIN
    1116.17
  • BIST100
    5322.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finale yükseldi
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finale yükseldi

Temilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında İspanya temsilcisi Cadi La Seu'yu 75-65 yenerek yarı finale yükseldi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finale yükseldi
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, kazandığı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında İspanya temsilcisi Cadi La Seu'yu 75-65 yenerek yarı finale yükseldi.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan da 86-61 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yarı finalde Umar Reyer Venezia (İtalya)-Elitzur Landco Ramla (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Zdenko Tomasovic (Slovakya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 7, Prince 5, Stevens 12, Nacickaite 4, McCowan 20, Pelin Bilgiç 4, Tuğçe Canıtez 3, Jurjane 13, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan 2

Cadi La Seu: Bahi 12, Ramette 1, Watts 10, Strautmane, Tuntstull 14, Kovacevic 12, Soler 6, Brotons 2, Raventos 8

1. Periyot: 21-12

Devre: 40-27

3. Periyot: 55-47

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.