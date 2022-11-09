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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da kayıp

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Slovakya temsilcisi Piestanske Cajky'e 71-63 mağlup oldu.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 22:28 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'da kayıp
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımına 71-63 yenildi.

Piestany kentindeki Diplomat Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride geçen sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 35-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili olan ev sahibi ekip son bölüme 2 sayı önde girmeyi başardı: 46-44.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Slovakya ekibi 3. periyodu 46-44 önde tamamladı. Piestanske Cajky son periyotta üstünlüğünü korurken, Galatasaray Çağdaş Faktoring sahadan 71-63 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Piestanske Cajky ise ikinci galibiyetini elde etti.

Galatasaray'da Kamile Nacickaite 22 ve Alaina Coates 12 sayıyla çift haneli skor üretti.

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