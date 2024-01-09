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Spor

Galatasaray çağırdı! Berkan Kutlu geri dönüyor

Galatasaray, milli futbolcu Berkan Kutlu'yu sezon başında kiraladığı Genoa'dan geri çağırdı.

9 Ocak 2024 Salı 01:48 - Güncelleme:
Galatasaray çağırdı! Berkan Kutlu geri dönüyor
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Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

Habere göre 25 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

Galatasaray, sezon başında Berkan Kutlu'yu 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiraladı.

GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VARDI

Yapılan anlaşmada sarı kırmızılı takımın istediği takdirde oyuncuyu geri çağırma maddesinin bulunduğu belirtildi.

Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.

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