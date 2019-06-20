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Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü gözüne kestirdi

Yerli stoper arayan Galatasaray’ın Leicester City’ye Çağlar Söyüncü için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor.

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Semih Kaya ile yollarını ayıran, Ahmet Çalık'ı da yeni sezonda kadroda düşünmeyen Galatasaray'da yerli stoper arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son isim Çağlar Söyüncü oldu. Yönetimin, Leicester City'de forma şansı bulamayan milli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor.
 
'DÖNMEM' DEMİŞTİ
 
Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alan Çağlar'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği net bir şekilde dile getiren genç stoperin yapılacak teklife ne yanıt vereceği merak konusu...
 
(Takvim)

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