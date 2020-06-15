Galatasaray çakıldı, Trabzonspor tavan yaptı

AA 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:35

Süper Lig'de zirveyi Medipol Başakşehir ile paylaşan Trabzonspor hisseleri haftaya güçlü yükselişle başladı. Haftaya, yüzde 10'a yakın yükselişle tavan fiyat olan 6,06 liradan başlayan Trabzonspor hisseleri, ilerleyen saatlerde kazançlarının bir kısmını geri verdi ve şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 8,2 yükselişle 5,96 lira seviyesinde seyrediyor.



Haftaya zirvedeki Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in 3 puan arkasında 3. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin kazandığı haftada ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetle Galatasaray, zirvenin 6 puan gerisine düştü.



Galatasaray dünkü mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ciddi yara alırken, kalecisi Fernando Muslera'nın da önemli bir sakatlık geçirmesi sonrası, Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek, taban fiyat olan 3,29 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Fenerbahçe yatay bir seyir izleyerek önceki kapanışın hemen üstünde 12,85 liradan alıcı buluyor.

Hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ın hisse senedi fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 4,2 düşüşle 2,51 lira seviyesinden işlem görüyor.