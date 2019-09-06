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Galatasaray camiasından TFF'ye açık soru

Dün akşam saat 19:05'te Fatih Terim'e 4 maçlık ceza verildiğini açıklayan TFF'ye sarı kırmızılı camiadan kritik bir soru yöneltildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün saat 19:05’te Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı açıklayan TFF, Galatasaray camiasının tepkisini çekerken, tecrübeli teknik adamın şu ana kadar kariyerinde tam 31 maç tribüne yollandığı ortaya çıktı.
 
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Kayserispor maçından sonra yabancı sınırı konusunda göndermelerde bulunduğu için önce Disiplin Kurulu’na sevk edilen, ardından PFDK tarafından 4 maçlık cezaya çarptırılan Fatih Terim, başta Başkan Mustafa Cengiz ve taraftarlarından büyük destek görürken, daha önce puan kaybedilen maçların ardından bazı Anadolu kulüpleri başkanlarının yaptığı açıklamaların hatırlatılması ve bu açıklamaların TFF’ye açık bir mesaj olarak gönderilmesi dikkatlerden kaçmadı.
 
PFDK’nın verdiği cezayı açıklayan TFF’ye karşı sarı kırmızılı camiada her geçen gün öfke büyürken, kurum içerisinde yer alan Yönetim Kurul üyelerinin sessizliğe bürünüp hiçbir açıklama yapmaması Galatasaray camiasını bir hayli rahatsız ettiği belirtiliyor.
 
 
 
 

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