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Galatasaray camiasından Trabzonspor taraftarlarına büyük tepki

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor taraftarlarının GS Store'a saldırmasını kınadı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de Trabzonspor taraftarlarının Taksim'de bulunan GS Store'a saldırması hakkında konuştu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

''KLASİK SÖYLEMLERDEN BIKTIK''

Trabzonspor taraftarı tarafından, kendi maçlarına giderken yaptıkları hoş olmayan bir eylem. Biz klasik söylemlerden bıktık, Trabzonspor camiasına yakıştıramıyoruz gibi söylemler boş söylemler. Bu eylemleri yapanlar kesinlikle Vakfı Kebir taraftarları değil. Trabzonspor camiası, bu vandalizme karşı mı, yandaş mı, destekliyor mu, desteklemiyor mu? Dışarı çıkan çocuk, çöp atmaya çıkan çocuk ve ona darbeler var. Bizim yakıştırmamız değil, biz Trabzonspor camiasının vereceği cevabı bekliyoruz.

''ÜLKEMİZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR''

Neden kontrollüyüz? Çünkü ülkemiz zor günlerden geçiyor. Gerek coğrafi nedenlerden, gerek ekonomik nedenlerden. Bunlar geçici olsa da, toplumumuzun üzerinde durduğu terör olayları da var. Sahaya inmeyen, vandalizm yapmayan tek taraftar topluluğu Galatasaray. Tüm kışkırtmalara rağmen Galatasaray taraftarı sahaya inmedi.

''GALATASARAY ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR''

Bir takım güçler Galatasaray üzerinde oyunlar oynuyor. Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasary'ı tahrik edip sokaklara mı sürüklemek istiyor. Güvenlik güçlerimizin ve devletimizin çok dikkatli olması gerekir. Galatasaray taraftarı hiçbir zaman sokaklara inmemiş, sokakları yakmamıştır.

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