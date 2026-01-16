Galatasaray, Can Armando Güner ile anlaştı

Galatasaray geçen hafta İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün projesine ikna edilen 18 yaşındaki oyuncu, FIFA'lık olmamak için Almanya'ya geri döndü ve Mönchengladbach U-19 Takımı ile antrenmanlara devam ediyor.

Galatasaray cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Can Armando Güner'i Ocak ayında kadrosunu katmak istiyor.

ANLAŞMAYA YANAŞMAZLARDA SEZON SONU

Alman ekibi anlaşmaya yanaşmazsa 2008 doğumlu Can sezon sonunda sarı-kırmızılılara katılacak.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP

Öte yandan genç oyuncu, sarı kırmızılı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe aldı.

Ayrıca Abdullah Kavukcu da Can Armando Güner'i takip etti.