Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 9 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 25 puanla Fenerbahçe'nin ardında 2. sırada yer aldı.