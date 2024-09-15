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Spor

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında neden 6 değişiklik yapıldı?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadelede, sarı kırmızılı ekip 6 değişiklik yaptı. Bunun nedeni ise daha sonra ortaya çıktı.

15 Eylül 2024 Pazar 01:04 - Güncelleme:
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında neden 6 değişiklik yapıldı?
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray puanını 12 yaptı. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA NEDEN 6 DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında takımlar altışar değişiklik yaptı.

Maçın ilk yarısında Rizesporlu Alikulov, Victor Osimhen ile girdiği hava mücadelesinde yerde kaldı. Özbek futbolcu kafasına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemedi ve 38. dakikada oyundan çıktı.

Alikulov başına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı için, Rizespor ve Galatasaray otomatik olarak 1'er değişiklik hakkı kazandı.

Çaykur Rizespor'da Alikulov, Papanikolau, Taha Şahin, Akintola, Ali Sowe ve Olawoyin'in yerine Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Eray Korkmaz, Jurecka ve Buljubasic oyuna girdi.

Galatasaray ise 6 değişiklik hakkında Gabriel Sara, Mertens, Sanchez, Torreira, Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kerem Demirbay, Batshuayi, Nelsson, Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Yusuf Demir değişikliklerini yaptı.

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