Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Celil Yüksel'in sözleşmesini Fatih Terim'in talimatıyla 2 yıl daha uzattı

Galatasaray'da genç futbolcu Celil Yüksel'in sözleşmesi Fatih Terim'in talimatı ile 2022 yılına kadar revize edilerek uzatıldı. Terim'in cezalı futbolcuların çokluğu nedeniyle Kayserispor maçında 20 yaşındaki futbolcuya şans vermesi bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte A Takım kadrosuna alınan Celil Yüksel'in sözleşmesi Fatih Terim'in talimatı ile revize edilerek 2 yıl daha uzatıldı. 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu 2022 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımda forma giyecek.

15 bin TL kazanacak

Galatasaray'dan asgari ücret alan genç futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte maaşında da revize yapıldı. Celil bundan böyle aylık 15 bin TL kazanacak.

Terim Kayserispor maçında sahaya sürecek!

Galatasaray'da Fernando sakatlığı, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ofansif orta saha oyuncusunun Kayserispor maçında sahaya 11'de çıkması bekleniyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Tiyatrosu´nda 5 oyun var

İstanbul Devlet Tiyatrosu´nda 5 oyun var

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA