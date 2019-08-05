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Galatasaray, Cenk Tosun'u 1 yıllığına kiralamak için harekete geçti

Everton’da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen milli forvet için G.Saray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.

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Geçtiğimiz sezon Everton’da ilk 11’de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun’a Marco Silva, “Bu sezon da ilk tercihim değilsin” dedi. Everton Teknik Direktörü Silva, “İlk tercihim sen değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu senin için sorun yaratmayacaksa kalabilirsin. Ayrılmak istiyorsan gidebilirsin. Eğer kalırsan ve sorun etmeden antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam edersen mutlu olurum. Ancak gitmek istiyorsan da seni durduramam” diye konuştu

MİTROGLOU GİDERSE

Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Everton formasıyla Premier Lig’de 25 maçta bin 50 dakika süre alırken, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Cenk Tosun’un kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan milli golcüyle ilgili son gelişmelerin ardından Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Falcao için bastırırken Mitroglou’nu da göndermeye çalışıyor. Eğer Yunan forvet ayrılırsa, ikinci bir golcü alınacak. Cim-Bom, Cenk Tosun’u kiralayarak bu işi bitirmek istiyor.

(Akşam)

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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