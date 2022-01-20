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Spor

Galatasaray, CEV Kupası'na son 16 turunda veda etti

CEV Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, evince Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

20 Ocak 2022 Perşembe 21:43 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 21:43
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında da rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Andrei Taran (Moldova), Benone Visan (Romanya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre, Murat, Burutay, Doğukan, Torres, Yasin, Onurcan (L), Beytullah (L) (Muzaffer, Melih, Hakkı, Selim, Divis, Sedlacek)

CEZ KARLOVARSKO: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Pfeffer (L) (Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)

SETLER: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25

SÜRE: 95 dakika (21', 23', 26', 25')

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