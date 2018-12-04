Galatasaray, CEV Kupası'nda son 16'ya kaldı
CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turuna yükseldi.
Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.
(AA)
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