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Galatasaray, CEV Kupası'nda son 16'ya kaldı

CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turuna yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.

(AA)

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