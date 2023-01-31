Galatasaray çıldırdı! Seferovic'in yerine dünya yıldızı geliyor

Şampiyonluk yolunda en yakın rakibinin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, zirve hedefini perçinlemek adına transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Özelikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Seferovic'in Celta Vigo'ya imza atması ile birlikte rotasını iyice bu yöne çevirmiş durumda.

GALATASARAY'DAN LUKA JOVİC HAMLESİ!

İcardi'nin tek yedeği durumunda olan Gomis'e alternatif arayışında olan Galatasaray, gol yollarında sorun yaşamak istemiyor. İcardi'nin performansından son derece memnun olan sarı kırmızılılar olası bir kötü senaryoda işi şansa bırakmak istemiyor. Haris Seferovic'in Celta Vigo'ya katılması ile kontenjanda boşluk bulan Galatasaray, bu opsiyonu dünyaca ünlü santrafor Luka Jovic ile doldurmayı planlıyor. İtalyan basının da çıkan haberlere göre yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve takımdan yarılmak istediği iddia edilmişti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu İnstagram hesabından Galatasaray resmi hesabını takibe almıştı. Bu durum ise transferin bitmeye yakın olduğuna yorulmuştu.

LUKA JOVİC KİMDİR ?

Kızılyıldız alt yapısında başlayan kariyeri onu önce Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'e götürmüştü. Burada gösterdiği üstün performans Benfica'nın dikkatini çekmiş ve 6 milyon avro karşılığında Portekiz'in yolunu tutmuştu. Portekiz macerasının ardından kariyeri hızla yükselişe geçen Sırp golcü önce Frankfurt'a ardından da 70 milyon avro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de tutunamayan yıldız oyuncu eski takımı Frankfurt'a kiralanmış sonra da Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya bedelsiz olarak gönderilmişti.

Star Gazetesi