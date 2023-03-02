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Spor

Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor...

Süper Lig lideri Galatasaray devre arası transfer döneminin son günleri yaklaşırken vites artırdı. Sarı kırmızılılar gelecek sezonun planlamasını yaparken bu sezonu da şampiyon tamamlamak istiyor. Galatasaray 13 milyon euro bonservis ile önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Mart 2023 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor...
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvenin tek hakimi olan Galatasaray transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılar Rusya'nın Dinamo Moskova ekibinden Zakharyan'ı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun transferi için ayrılan bütçenin 13 milyon euro olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE İLK İSİM...

Sarı kırmızılar yetenekli oyuncu Zakharyan'ı kadrosuna katmak istiyor. Gelecek planlaması için 19 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi Galatasaray için çok önemli. Geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen Zakharyan'ın da Rusya'dan ayrılmak istediği belirtildi. Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de Rus yıldız için devrede olduğu ancak Galatasaray'ın transferin son günlerinde oyuncunun transferi bitirmek istediği belirtildi.

ÖNEMLİ İSTATİSTİK

19 yaşındaki Zakharyan Dinamo Moskova'da 3 sezondur düzenli olarak forma şansı buluyor. Rus ekibiyle 71 maça çıkan genç oyuncu 15 gol 14 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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