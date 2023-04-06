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Spor

Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek: Yılın transferi

Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo gibi isimlerin transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray'da yönetim bir dünya yıldızı için daha kolları sıvadı. İşte detaylar...

6 Nisan 2023 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek: Yılın transferi
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Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız transferlerini sürdürmek isteyen Galatasaray, Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFERDE DUR DURAK BİLMİYOR

Bu sezon transferin flaş takımı Galatasaray oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata ve Nicolo Zaniolo transferleriyle Türkiye'de ve Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar transferlerini sezon sonunda da devam ettirmek istiyor. Bu kapsamda yönetim, şimdiden kollarını sıvadı.

DÜNYA YILDIZI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Galatasaray'da Erden Timur ve ekibi, sezon sonu yapılacak hamleler için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Marco Asensio için girişimlerine başladı. İspanyol ekibinde olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldızı, bedavaya kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marco Asensio, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1286 dakika süre alan 27 yaşındaki İspanyol yıldız, 8 gol ve 6 asistle skora etki etti.

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