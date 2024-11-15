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Spor

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda turladı

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nun ikinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi VC Wiesbaden'i 3-1 mağlup ederek adını 8'li finaller turuna yükseltti.

15 Kasım 2024 Cuma 00:38 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda turladı
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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nun ikinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi VC Wiesbaden ile karşı karşıya geldi.

Sporthalle am Platz Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 3-1 yendi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Alman ekibi VC Wiesbaden'i 3-1 yenerek tur atladı.

Sarı-kırmızılılar, Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik setlerle kazandı.

Adını 8'li final turuna yazdıran Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti.

SALON: Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit

HAKEMLER: Kateryna Hranko, Danica Viktorini-Lisa

WIESBADEN: Grosser, Hartmann, Welna, Sain (L), Rusek, Jebens, Wasserfaller, Anderson, Rieger, Kiss, Jonjev

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Güveli, Timmerman, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, Kalandadze

SETLER: 15-25, 15-25, 25-17, 20-25

SÜRE: 96 dakika (25', 22', 23', 26')

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