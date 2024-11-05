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Spor

Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Almanya ekibi VC Wiesbaden'i konuk eden temsilcimiz Galatasaray Daikin, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA5 Kasım 2024 Salı 21:53 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
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CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya temsilcisi VC Wiesbaden'i 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Kasım'da Almanya'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Lemonia Moula (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın)

VC Wiesbaden: Jonjev, Grosser, Wasserfaller, Jebens, Kiss, Anderson (Sain, Hartmann, Rusek, Welna)

Setler: 25-22, 25-17, 25-14

Süre: 66 dakika (25, 21, 20)

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