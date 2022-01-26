İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, DeAndre Yedlin'in ayrılığını resmen açıkladı
Spor

Galatasaray, DeAndre Yedlin'in ayrılığını resmen açıkladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen DeAndre Yedlin'in kulüpten ayrıldığını açıkladı.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 20:21 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:33
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan DeAndre Yedlin için sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.