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Galatasaray defans hattına tam 10 transfer yapıp 30 milyon euro harcadı

Serdar Aziz’in satış listesine konmasıyla defansa yapılacak yeni takviyeler merakla bekleniyor. Cimbom’un son 7 sezonda bu mevkiye 10 transfer yapıp, 30 milyon euro ödemesi dikkat çekiyor.

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Şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda Manchester City'den kiralanan Jason Denayer savunmada önemli bir rol üstlenmiş, kontratı bitip kulübüne dönünce yeni stoper arayışları başlamıştı.

Ancak Finansal Fair Play krizi nedeniyle bu mevkiye transfer yapamayan Cimbom, üstüne Serdar Aziz'i de satış listesine koyunca takviye yapması şart oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Transfer listesini 2 ay önce yönetime bildirdik" sözleri çalışmaların başladığı anlamını taşısa da henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

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Sarı-kırmızılıların son 7 sezonda stoper mevkisine harcadığı 30.5 milyon euro kulübe ciddi bir yük yükledi. Aslan bu bölgeye 3 kez kiralık, 7 kez satılık olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi. Cimbom; Dany, Chedjou, Burdisso, Denayer ve Maicon gibi yabancı futbolcuların yanında Koray Günter, Salih Dursun, Ahmet ve Serdar gibi yerli isimleri de kadroya kattı. Denayer bu süreçte 2 sezon, Burdisso ise yarım sezon kiralandı. (Fotomaç)

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