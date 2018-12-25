Galatasaray Demba Ba ve Seleznov'dan birini seçecek

G.SARAY’DA transfer harekatı başladı. Sarı-Kırmızılılar’ın transferdeki önceliği forvet hattı. Fatih Terim’in raporu doğrultusunda hücum hattına iki takviye birden yapı- lacak. Listenin ilk sırasında Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Carvalho Alan bulunuyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Brezilyalı golcü ile 3.5 milyon eurodan 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki oyuncunun takımıyla 19 Ocak’ta mevcut sözleşmesi sona eriyor.

DEMBA BA’NIN KULÜBÜ BEKLENİYOR

2015 yılından beri Evergrande takımında forma giyen Carvalho Alan burada 102 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı oyuncu bu süre içinde 58 gol atmayı başardı. Bu sezon ise 22 müsabakaya çıkan başarılı golcü 19 gol atıp, 8 asist yaptı. Sarı-Kırmızılılar’ın gündemindeki bir diğer oyuncu ise Demba ba… Çin ekibi Shangai Shenhua da transfere onay vermesi halinde 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanacak. G.Saray, Demba Ba’ya 1.2 milyon euro ücret ödeyecek. Ancak başarılı golcünün kulübü 1.3 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

YEVGEN SELEZNYOV GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Bu sezon Shanghai Shenhua ile 17 maça çıkan Demba Ba 6 gol attı, 2 asist yaptı. Ba konusunda Çin kulübünden istenen yanıt alınamazsa diğer adaylara yönelenecek. Listede yer alan diğer isim ise Akhisar’da kadro dışı kalan Seleznyov… Demba Ba’nın durumuna göre oyuncu ile temasa geçirilecek. Tecrübeli oyuncu Galatasaray formasını çok istiyor. Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncunun alınmasına sıcak bakıyor. Yönetim en kısa süre içinde forvet transferini sonlandırma peşinde.

(Aksam)