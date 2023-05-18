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Spor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı- kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

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