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Spor

Galatasaray Denis Vavro için harekete geçti

Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.

23.01.2020  16:39 - Güncelleme: 23.01.2020  16:40

Galatasaray'da stoper adayları her geçen gün artıyor. Aleksandar Dragovic'in ardından Cimbom'un Lazio'da oynayan Denis Vavro'yu da listesine dahil ettiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrasında defansa takviye yapmak istediklerini açık açık ifade ederken yönetime, bir süredir yakından takip ettiği ve sezon başında Lazio'ya transfer olan Denis Vavro'nun ismini verdiği bildirildi. Bu talep üzerine Galatasaray'ın 23 yaşındaki Slovak defans için nabız yokladığı ifade edildi.

INZAGHI'DEN TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Yaz ayı transfer döneminde Kopenhag'dan 10.5 milyon euro'ya transfer edilmesine rağmen Serie A'da sadece 3 maçta şans bulabilen Vavro, sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Simone İnzaghi'nin de tecrübe kazanması için bu ayrılığa onay verebileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında...

SKRTEL'E BENZİYOR

9 kez Slovakya Milli Takım forması giymeyi başaran 23 yaşındaki Denis Vavro, Lazio'da bu sezon ligde ve Avrupa'da 9 resmi maçta görev alabildi. Genç oyuncunun stili ve tarzı şu an Başakşehir forması giyen Martin Skrtel'e benzetiliyor.

SLOVAK KULESİ

2 yılda değerini 10 milyon euro'ya çıkaran Vavro, 1.93'lik boyu ile dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca 205 maçta forma giyerken defansta oynamasına karşın 16 gol atıp, 3 de asist yaptı. Skorer yanıyla da beğeni topladı.

(Fotomaç)

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