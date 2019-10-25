Galatasaray deplasman zaferine hasret

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CİM-BOM ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı derbilerde son dönemde istediği sonuçları alamıyor. Galatasaray, Beşiktaş ile Vodafone Park’ta, Fenerbahçe ile de Ülker Stadı’nda oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı. Dış sahada son olarak 2014-15 sezonunda Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, sonraki 9 karşılaşmanın 5’inde rakiplerine yenilirken, 4 mücadeleyi de beraberlikle tamamladı.5 gol atarken, 13 gol yedi. Aslan bu dönemde Kartal ile oynadığı 4 derbinin 3’ünü kaybetti, 1’inde berabere kaldı. Kanarya’ya karşı da 5 derbide 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-Kırmızılı takım ezeli rakiplerine karşı son dönemde gol atmakta da bir hayli zorlanırken, son 5 derbide sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.