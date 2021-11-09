İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7248
  • EURO
    11,2844
  • ALTIN
    572.336
  • BIST100
    1615.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 ile geçti
Spor

Galatasaray, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 ile geçti

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

9 Kasım 2021 Salı 20:39 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 20:39
ABONE OL

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenildi.

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

BOLU BELEDİYESPOR: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökcen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Gizem Güresen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, (Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Demirel, Loana, Zent, Gamze Kılıç)

SETLER: 26-24, 15-25, 18-25, 18-25

SÜRE: 109 Dk. (35, 24, 24, 26)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.