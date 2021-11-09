Galatasaray, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 ile geçti

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenildi.
SALON: Bolu Karaçayır
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
BOLU BELEDİYESPOR: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökcen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Gizem Güresen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, (Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Demirel, Loana, Zent, Gamze Kılıç)
SETLER: 26-24, 15-25, 18-25, 18-25
SÜRE: 109 Dk. (35, 24, 24, 26)