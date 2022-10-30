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Spor

Galatasaray deplasmanda farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-57 yendi.

30 Ekim 2022 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Galatasaray deplasmanda farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antakya Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray karşılaşmadan 78-57 galip ayrıldı.

Salon: Antakya

Hakemler: Zafer Yılmaz, Samet Tekin, Almina Kocabaş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 4, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 5, Büşra Akgün, Şelale Kepenç, Prints 2, Tuğçe Canıtez 3, Gizem Başaran Turan 8, Prince 5, Gatling 23

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 5, Pelin Derya Bilgiç 13, Stevens 17, Coates 9, Meltem Yıldızhan 6, Merve Uygül 2, Miray Balotu 2, Arifecan Vardar, Berna Şahin, Simge Tokmak, Devran Tanaçan, Nacickaite 24

1. Periyot: 7-25

Devre: 32-39

3. Periyot: 41-63

5 faulle çıkan: 26.28 Ayşe Cora (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

  • Galatasaray
  • Hatay Büyükşehir Belediyespor
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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