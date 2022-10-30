Galatasaray deplasmanda farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antakya Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray karşılaşmadan 78-57 galip ayrıldı.
Salon: Antakya
Hakemler: Zafer Yılmaz, Samet Tekin, Almina Kocabaş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 4, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 5, Büşra Akgün, Şelale Kepenç, Prints 2, Tuğçe Canıtez 3, Gizem Başaran Turan 8, Prince 5, Gatling 23
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 5, Pelin Derya Bilgiç 13, Stevens 17, Coates 9, Meltem Yıldızhan 6, Merve Uygül 2, Miray Balotu 2, Arifecan Vardar, Berna Şahin, Simge Tokmak, Devran Tanaçan, Nacickaite 24
1. Periyot: 7-25
Devre: 32-39
3. Periyot: 41-63
5 faulle çıkan: 26.28 Ayşe Cora (Hatay Büyükşehir Belediyespor)