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Spor

Galatasaray deplasmanda hata yapmadı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Promitheas Patras'ı 79-75 mağlup etti.

23 Ekim 2024 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Galatasaray deplasmanda hata yapmadı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımını 79-75 yendi.

Salon: Dimitris Tofalos Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Promitheas: Walker 25, Lountzis 7, Chrysikopoulas 8, Iwundu 17, Williams 2, Perry 3, Bazinas, Kenny Williams, Lagios, Hernandez 11, Varnado 2

Galatasaray: Livingston 17, Cummings 21, Blumbergs 13, Palmer 4, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Samet Geyik, Izundu 3, Buğrahan Tuncer, Göksenin Köksal

1. periyot: 17-19

Devre: 38-40

3. periyot: 48-61

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