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Spor

Galatasaray deplasmanda kayıp

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'a deplasmanda 80-70 yenildi.

3 Aralık 2024 Salı 22:53 - Güncelleme:
Galatasaray deplasmanda kayıp
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'a deplasmanda 80-70 yenildi.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan ERA Nymburk, grup lideri olarak son 16 turuna kalmayı garantiledi. Üç galibiyetle ikinci sırada bulunan Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Kralovka

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

ERA Nymburk: Brown 8, Birts 5, Bishop 4, Bohacik 11, Kriz 5, Svoboda 4, Sehnal 8, Ceaser 8, Shumate 16, Rylich 11, Tuma

Galatasaray: Livingston 7, Göksenin Köksal 3, Palmer 15, Sadık Emir Kabaca 6, Delgado 5, Efianayi 6, Cummings 12, Blumbergs, Samet Geyik 2, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 10, Yaman Alişan

1. periyot: 24-15

Devre: 36-43

3. periyot: 59-58

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