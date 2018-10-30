Galatasaray deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 87-57 yenildi
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında Galatasaray deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 87-57 yenildi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 87-57 yenildi.
Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-13 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-26 önde gitti.
Kızılyıldız MTS, üçüncü çeyreğini de 69-47 üstün bitirdiği müsabakadan 87-57 galip ayrıldı.
Galatasaray grupta 3. kez mağlup olurken, Sırbistan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.