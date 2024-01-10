Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK



Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerlerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 6 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE BİR BERABERLİK ALDI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.