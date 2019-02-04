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Galatasaray deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşıyor çünkü...

Sinan Gümüş ve Mitroğlou gibi önde baskı yapmayan forvetlere sahip olan Fatih Terim, takım defansına yardım etmeyen Onyekuru-Belhanda-Feghouli üçlüsünü sert bir dille uyaracak.

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2015-16 sezonunda Hamza Hamzaoğlu’nun yerine görev gelen Mustafa Denizli zamanından beri deplasman sorunu bir türlü çözemeyen ve Riekerink-Tudor gibi teknik adamlarla bu sorunu aşamayan Galatasaray, Fatih Terim’le de kanayan yarayı saramadı.

FATİH TERİM BU SEZON DEPLASMANLARDA 16 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig’in 20.haftasında Alanyaspor karşısında hayati derece 2 puan kaybeden ve lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray’da yeni transferlerin gelişiyle düzelen moraller yerini endişeye bıraktı. Ligin başından beri deplasman fobisini yenemeyen Fatih Terim ve öğrencileri şu ana kadar 16 puan kaybederken, deneyimli teknik adamın sorunu çözmeye yönelik radikal adımlar atacağı hatta bazı yıldız futbolcuları ilk 11’den keseceği belirtildi.

AGRESİF VE HIZLI STOPERLER GELSE DE…

Maicon-Serdar Aziz tandeminin yerini Luyindama-Marcao’yla dolduran Fatih Terim, sağda Mariano solda Nagatomo ile defans hattını kafasında oturturken bu dörtlünün önünde oynayan Fernando-Ndiaye ikilisinin fazla top kaybı tecrübeli çalıştırıcıyı farklı arayışlara yönlendiriyor.

ÖN TARAFTA OYNAYAN OYUNCULAR TAKIM DEFANSINA YARDIM ETMİYOR

Gerek Avrupa’da gerekse Süper Lig’de gidilen her deplasman maçında rakibine haddinden fazla gol pozisyonu fırsatı veren Galatasaray’da en büyük problem ön taraftar yaşanıyor. İleride rakibe baskı yapan bir forvete (Elmander gibi) sahip olamayan Fatih Terim, bunu Diagne ile çözmek isterken topsuz oyunda Onyekuru-Feghouli ve Belhanda’nın takım defansına yardım etmemesi rakip defans ve orta saha oyuncularının topla beraber rahat çıkmasına yol açıyor. Fernando ve Ndiaye gibi futbolcuların rahat ya da baskı anında yaptıkları top kayıpları sarı kırmızılı takımı sıkıntıya sokarken, Fatih Terim’in Emre Akbaba-Diagne ve Donk’la beraber kadro içinde yeniden bir oluşuma gideceği tahmin ediliyor.

(Aksam)

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