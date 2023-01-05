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Spor

Galatasaray, derbi mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklara başladı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Galatasaray, derbi mesaisine başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir ise tedavilerinin ardından özel program dahilinde düz koşulara başladılar.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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