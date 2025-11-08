İSTANBUL 22°C / 15°C
  Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı yendi
Spor

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı yendi

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 5-0 yendi.

8 Kasım 2025 Cumartesi 16:53
Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1. dakikada kontrataktan bir kez daha ağları havalandıran Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray GAİN, derbiyi 5-0 kazandı.

Bu sonuçla haftaya ilk sırada başlayan sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

Popüler Haberler
