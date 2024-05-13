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Spor

Galatasaray derbide tam kadro!

Galatasaray'da kart sınırındaki oyuncular Fatih Karagümrük maçında kart görmedi. Sarı kırmızılı ekip derbide tam kadro sahada olacak.

Fanatik13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Galatasaray derbide tam kadro!
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Süper Lig'de kritik Fatih Karagümrük deplasmanına çıkarken Galatasaray'da tam 7 futbolcu sarı kart cezası sınırındaydı.

Sarı-Kırmızılı ekipte Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, bu maçta sarı kart görmesi durumunda 37. haftada RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekti. Ancak Okan Buruk'un uyarılarını dikkate alan sınırdaki isimler, 90 dakikayı kartsız tamamlayarak fire vermediler.

Hafta içinde farklı bir senaryo yaşanmazsa, Galatasaray evindeki Fenerbahçe derbisine de tam kadro çıkacak.

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