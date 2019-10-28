Galatasaray derbilerde rekor kırdı

STAR

Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş’a kaybeden Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 12 derbide galip gelemeyerek, (4B 8M), tarihindeki en uzun kazanamama serisini egale etti. Cim-Bom daha önce Aralık 2007 ile Kasım 2011 arasında aynı durumu yaşamıştı. Denizlispor’a kaybettikten sonra yedi maçtır yenilmeyen Galatasaray (3G 4B), Süper Lig’de devam eden en uzun serisini de kaybetti. Evinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş ise (7G 5B), tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Kartal, son son 33 iç saha maçında da gol atıp (toplam 80, maç başına 2.4) bu alanda da tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Geçen sezon bir asist yapan Caner Erkin, şimdiden 4 asiste ulaştı.