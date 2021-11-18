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Spor

Galatasaray derbisi öncesi! Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas çatlığı

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı oluştururken devre arasında takımdan ayrılabilir. Sezon başında PAOK'un istediği ancak gerçekleşmediği transfer için bu kez Lyon iddiası geldi. Fenerbahçe Lyon'dan Moussa Dembele için Dimitris Pelkas'ı takasta kullanmak istiyor.

Star.com.tr18 Kasım 2021 Perşembe 07:24 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 07:24
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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi. Pelkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.

DIMITRIS PELKAS AYRILIYOR MU?

Pelkas'ın bu sezonki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından sarı lacivertliler de oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor. Yunanistan basını Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediğini belirtti. Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ...

Fenerbahçe Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Galatasaray derbisine çıkacak. Son 4 haftadır maç kazanamayan sarı lacivertlilerde Vitor Pereira'nın koltuğu sallanırken Dimitris Pelkas başta olmak üzere bir çok futbolcunun formsuzluğu sarı lacivertli ekibi düşündürüyor. Pereira'nın antrenmanlarda 3-4-3 sisteminden vazgeçtiği belirtilirken Galatasaray derbisinde 4'lü savunmaya geçeceği belirtildi.

Star.com.tr

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