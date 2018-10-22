Galatasaray derbisi son şansı

FENERBAHÇE’NİN Süper Lig’de kötü gidişi bir türlü durduramaması ve düşme hattının hemen üzerinde yer alması Hollanda basınının da ilgisini çekti. Teknik Direktör Phillip Cocu’yu sık sık haber konusu yapan Hollanda medyası, Sarı-Lacivertli takımın hocasının, Türkiye’deki geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu vurguladılar. Avrupa Ligi’nde oynanacak Anderlecht maçı ve Süper Lig’deki Ankaragücü karşılaşmalarının kazanılması durumunda bile asıl belirleyici sınavın Galatasaray derbisi olduğunu ileri süren De Telegraaf Gazetesi, “Fenerbahçe için Galatasaray derbileri çok önemlidir. Bu derbi de kaybedilirse, Cocu’yu hiç kimse kurtaramaz” diye yazdı. De Volkskrant Gazetesi, “Cocu 4 maçtır kazanamıyor, takımı 3 maçtır gol bile atamıyor. İşler hiç iyi gitmiyor. Galatasaray derbisine kadar işler düzeldi, düzeldi... Düzelmezse, Türkiye macerası sona erer” iddiasında bulundu. NUSPORT’ta ise “Cocu her şeye rağmen direniyor. Ama geleceği hiç de parlak görünmüyor” ifadesine yer verdi.