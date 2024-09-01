Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

61. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bırakan Djiku'da son durumu Gana Futbol Federasyonu duyurdu.

Djiku, Gana Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri'ndeki Angola ve Nijer maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği açıklandı.

Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe daha sonra evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Alexander Djiku'nun Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alması bekleniyor.