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  • Galatasaray derbisine yetişebilecek mi? İşte Alexander Djiku'nun son durumu
Spor

Galatasaray derbisine yetişebilecek mi? İşte Alexander Djiku'nun son durumu

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Djiku'nun durumu belli olmaya başladı. Gana Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre 10-14 gün sahalardan uzak kalacak oyuncunun ligin 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor. İşte detaylar...

1 Eylül 2024 Pazar 14:30 - Güncelleme:
Galatasaray derbisine yetişebilecek mi? İşte Alexander Djiku'nun son durumu
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Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

61. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bırakan Djiku'da son durumu Gana Futbol Federasyonu duyurdu.

Djiku, Gana Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri'ndeki Angola ve Nijer maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği açıklandı.

Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe daha sonra evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Alexander Djiku'nun Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alması bekleniyor.

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