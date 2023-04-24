Galatasaray, derbiye hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bafetimbi Gomis ise takımdan ayrı fitness salonunda çalışmalarına devam etti.



Galatasaray, bir günlük iznin ardından 26 Nisan Çarşamba günü derbi hazırlıklarına devam edecek.