UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.

A Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi. Galatasaray ise 4 puanla, aynı puanlı Kopenhag'ın ardından 3. sıraya yerleşti.

Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag'la berabere kalarak 1 puan almıştı. Aslan, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı devirmeyi başarmıştı. Temsilcimiz, Bayern Münih'le iç ve dış sahada yaptığı iki maçı da kaybetti.

ÖNEMLİ BİR GELİRDEN OLDU

Galatasaray'ın hem Kopenhag beraberliği hem de Bayern Münih maçlarındaki yenilgileri, sarı-kırmızılıları önemli bir gelirden de etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybettiği 3 maçta büyük bir parayı da elinden kaçırdı.

İŞTE KAÇIRILAN GELİR

Sadece Manchester United'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, Kopenhag beraberliği ve Bayern Münih mağlubiyetleriyle UEFA tarafından verilen primlerden 7 milyon 470 bin euro (227 milyon TL) para ödülünü alma fırsatını tepti.

Galatasaray, grubundaki 5. maçını Manchester United'la sahasında son maçını ise Kopenhag'la deplasmanda oynayacak.