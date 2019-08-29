UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, 1. torbadan Fransa’nın Paris Saint-Germain, 2. torbadan İspanya’nın Real Madrid ve 3. toradan Belçika’nın Club Brugge takımları ile A Grubu’nda yer aldı.

KUPA HAMİT’TEN, KURA SNEIJDER’DEN

Kura çekimi töreninin yapıldığı salona Şampiyonlar Ligi Kupası’nı bir dönem G.Saray forması da giyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop getirdi. 2013-2017 yıllarında G.Saray forması giyen Hollandalı eski yıldız Wesley Sneijder ile Arsenal ve Chelsea’nin eski kalecisi Petr Cech, grup kuralarını çekti. Cantona’ya “UEFA Başkanlık Ödülü “ verildi.

FİNAL 30 MAYIS 2020’DE İSTANBUL’DA

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 17-18 Eylül’de başlayıp 10-11 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool’un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 2019- 2020 sezonunda 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.