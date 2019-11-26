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Luyindama’nın sakatlığıyla tüm transfer planlarını sil baştan yapmak zorunda kalan Galatasaray’a iki tecrübeli stoper teklif edildi.

GİL BREZİLYA'DAN HAZIR DURUMDA GELECEK

Kongolu futbolcunun sezonu kapatmasıyla birlikte defans hattında eksik kalan sarı kırmızılılara Corinthians forması giyen Carlos Gil ve Huddersfield’de oynayan Terence Kongolo’nun teklif edildiği öğrenilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in düşünmek için süre istediği belirtildi. Serie A – Sudamericana’da toplamda 31 maça çıkan Gil hazır durumuyla dikkat çekerken Brezilyalı futbolcunun bedavaya gelecek olması Galatasaray için büyük avantaj olarak görülüyor.

Daha önce Cruzeiro, Valenciennes, Shandong Luneng’de top koşturan Gil 11 kez Brezilya Milli Takımı’na davet edilirken 1,92’lik oyuncunun her iki ayağını da kullanması dikkatlerden kaçmıyor.

KONGOLO GELMEK İÇİN CAN ATIYOR

Galatasaray’a önerilen bir diğer stoper ise Terence Kongolo. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 32 maçta forma giydikten sonra takımın kümeye düşmesiyle konsantrasyon kaybı yaşayan 25 yaşındaki Hollandalı’nın hedefleri olan bir takıma gitmek istediği ifade edilirken, 3 kez milli takıma seçilen defansın kiralık olarak Galatasaray’a imza atmaya son derece sıcak baktığı bildirildi.