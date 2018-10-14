Beşiktaş devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katacak

İşte Cenk Tosun transferiyle ilgili yaşanan o flaş gelişme...

İngiliz ekibi Everton, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'yi alabilirse Cenk Tosun'un Ocak ayında kiralık olarak gitmesine izin verecek! Ara transfer döneminde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen ve listenin ilk sırasına Cenk Tosun'un adını yazan Beşiktaş, bu transfer için İngiliz ekipleri arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor

Öyle ki Everton kulübü, Cenk Tosun'u şu anda bırakmaya çok sıcak bakmıyor. Ancak Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi alabilmek için girişimlere başlayan Everton yönetimi; 'Kırmızılar'ın bu transfere olumlu yanıt vermesi durumunda Cenk Tosun veya Oumar Niasse'den birinin Ocak ayında gitmesine izin verecek. Aksi durumda ise Cenk Tosun'un ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelme ihtimali çok kolay değil.

Bu arada geçen sezon Wolfsburg'da kiralık olarak oynayan, bu sezon Liverpool'da hiç forma şansı bulamayan, G.Saray'ın da Ocak ayında kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı forvet Divock Origi de banko forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini ifade etti. İngiliz ekipleri arasında bir anlaşmaya varılması durumunda, siyah-beyazlılar Cenk Tosun için resmen Everton'un kapısını çalacak.

(Fotomaç)