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'Galatasaray devre arasında Feghouli ve Belhanda'dan daha iyisini bulamaz'

beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi.

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beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında Galatasaray'ın transfer politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un değerlendirmeleri

"Galatasaray devre arasında Feghouli ve Belhanda'dan daha iyisini bulamaz. Bulursan vallahi Türkiye'de ilk olur, ben de tebrik ederim. Şunu bulursun, "Santraforum yok. Bana ikinci devredeki 17 maçta 10 gol garanti atacak bir santrafor." Onu bulursun. Bunun örnekleri var. Adebayor geldi oldu, ki dipteydi. Nobre oldu. Takım tıkır tıkır oynuyordur, olur. Eren'in yerine golcü bulabilir Galatasaray. Fakat, orta saha, sağ bek, savunma falan bunları değiştirirsen bugünkünün de gerisine gitme ihtimalin var. Kimi getirirsen getir.

Neden Belhanda ile Feghouli aynı anda oynamıyor? Fatih Terim yeniden bunu deneyebilir."

OCAK AYINDA GALATASARAY'I BEKLEYEN 9 SORU

Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılmasının ardından Galatasaray artık daha uzun vadeli planlar yapmaya başladı.

Ocak ayı transfer dönemiyle birlikte Galatasaray'da önemli adımlar atılması beklenirken, taraftarın beklentisini sizler için belirliyoruz. Galatasaray Ocak ayında neler yapmalı?

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